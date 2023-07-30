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Hastane odasından kendisini paylaştı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın rol için yanlış diyetten bağışıklık sistemi çökmesiyle siroza yakalandığı öğrenildi. Oyuncu sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "En kısa zamanda sahalara döneceğim gülmeye güldürmeye devam" dedi.

Ekleme: 30.07.2023 - 12:40 Güncelleme: 30.07.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin sevilen dizisi 'Geniş Aile' ile gönüllere giren Ufuk Özkan'ın siroza yakalandığı öğrenildi.

48 yaşındaki Özkan'ın hastalıkla mücadele ettiği günlerde son hali sevenlerini hüzne boğdu.

Öyle ki oyuncunun organ nakli sırasında olduğu da belirtildi. Özkan için doktorların, “9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı.” dediği de ortaya çıktı.

İyi haber geldi
Haberin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özkan, "Merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmayacağım. İyi ki varsınız…" dedi.

Son olarak hastane odasından yeni bir paylaşımda bulunan oyuncu iyi haberi duyurdu.

"Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam"
Özkan şu ifadeleri kullandı:

Günaydın. Hastanede 15’inci gün arayan soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler. Şükür ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz, o zaman güzel haberi vereyim… Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam. En kısa zamanda sahalara döneceğim gülmeye güldürmeye devam. Hepinize abilerim ablalarım kardeşlerim sarılmak istiyorum desteğiniz paha biçilmez. İyi ki… Sevenlerime, hep güler yüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet abime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Sağlık bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Prof. Dr. Murat Dayangaç ile Prof. Dr. Onur yaprak hocalarıma artık dostlarıma diyorum çok teşekkür ediyorum. (canlar böle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor) Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum. Daha uzun yıllar buralardayım sevgiler

Hastane odasından kendisini paylaştı
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