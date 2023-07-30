Arka Sokaklar geri mi dönüyor?

17 sezon boyunca canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle Arka Sokaklar'a damga vuran Zafer Ergin, Akmerkez'de görüntülendi.Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Zafer Ergin, havaların sıcak olmasından dert yandı.Ergin, 'Havalar çok sıcak. Bu yüzden dışarıda değil, böyle serin yerlerde arkadaşlarımızla görüşüyoruz.' dedi.Neşesi yerinde olan usta sanatçı, 'Arka Sokaklar'ın yeniden ekranlarda olacağı' haberleri hakkında, 'Henüz bize söylenen net bir durum yok. Sete ne zaman çıkacağız, kadroda ne sürprizler olacak belli değil.Yayınlanırsa da zaten aynı gün, aynı saatte yayınlanır. Biliyorsunuz cuma günü deyince akla Arka Sokaklar gelir. Cuma, Arka Sokaklar günüdür' şeklinde konuştu.Bir hayli zayıfladığı görülen Zafer Ergin, 'Herhangi bir sağlık problemim yok. Havalar çok sıcak. Bu yüzden iştahım çok olmuyor. Bu sıcaklarda yemek yiyemiyorum, zayıfladım' ifadelerini kullandı.