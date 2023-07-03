Ünlü çiftten yıl dönümü paylaşımı

Ekranların iki ünlü oyuncusu Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım, doludizgin aşk yaşamaya devam ediyor.İlişkilerini gizlemeden yaşayan çiftten yıl dönümleri için romantik bir paylaşım geldi.En son Sipahi dizisiyle ekranlarda olan Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz ile arabada yolculuk yaptıkları anları paylaştı.Yıldırım'ın paylaşıma "Senedir..." notunu düşmesiyle ünlü çiftin yıl dönümlerini kutladığı anlaşıldı.Mutluluk sarhoşu olan Deniz'in gözleri kapalı bir şekilde şarkıya eşlik etmesi ise gözlerden kaçmadı.Şu sıralar tatilde olan aşıklara takipçilerinden beğeni yağdı.