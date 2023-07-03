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Ünlü çiftten romantik paylaşım!

Merhum sanatçı Kayahan’ın kendisi gibi müzisyen olan kızı Beste Açar (49), 2 Temmuz 2022'de Evren Bölek ile dünyaevine girmişti. Mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla gözler önüne seren Beste Açar ile Evren Bölek evliliklerinin birinci yılını kutladı.

Ekleme: 3.07.2023 - 01:53 Güncelleme: 3.07.2023 - 01:57 / Editör: Ozge Selin
3 Nisan 2015 tarihinde yumuşak doku kanserine yenik düşen Kayahan'ın kızı Beste Açar, deprem tahmin uzmanı sevgilisi Oksal Erev ile evleneceklerini açıkladıktan kısa bir süre sonra sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

DÖRDÜNDÜ KEZ MUTLULUĞA 'EVET' DEDİ

İlk evliliğini 1996–1997 yılları arasında şarkıcı Tayfun Duygulu ile, ikinci evliliğini Onur Berberoğlu ile yapan Beste Açar, 2011 yılında turizmci Engin Haravon ile üçüncü evliliğini yapmış ancak 2019 yılında boşanmıştı. Oksal Erev ile dördüncü evliliğini yapmaya hazırlanırken ayrılık kararı alan ünlü isim, kısa süreli aşk yaşadığı Evren Bölek ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftten romantik paylaşım!

"SONSUZA KADAR EVET"

Beste Açar ve Evren Bölek, Temmuz 2022'de evlenmişti. Mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Açar, yayınladığı kareye şu notu düşmüştü:

Sonsuza kadar 'evet' Her şeyin mümkün olduğunu bilmenin ötesinde yaşamak bir mucize… Olacak olan, gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor zaten. Kendi önünden çekilmen yeter. Bir buluşma için Evren sizinle beraber yüzlerce kişinin hayatında öyle şeyleri organize ediyor ki… Neden hala olmuyor? Bu neden başıma geldi? demeyin! Nerden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha muhteşem olmayacağını? Hiç bir buluşma tesadüf değildir.

Ünlü çiftten romantik paylaşım!

PASTA İLE SÜRPRİZ YAPTI

Zaman zaman sosyal medya hesaplarında yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla mutluluklarını gözler önüne seren çift, evliliklerinin birinci yılını kutladı. Evren Bölek, üstünde eşiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafın olduğu bir pasta ile Beste Açar'a sürpriz yaptı.

Ünlü çiftten romantik paylaşım!

''TEK AŞKIM, SONSUZ İBADETİM''

Eşinin sürpriziyle mutlu olan Beste Açar, pastayı kestiği anları Instagram hesabının hikaye bölümünden ''Nice yıllara'' notuyla paylaşırken, Evren Bölek ise romantik bir paylaşıma imza attı. Bölek, Instagram hesabından pastanın fotoğrafını yayınlayıp altına ''Sonsuz ibadetin ilk yılı doldu. Eminim nicelerinde aşkın anlamını ruhumuzla büyüteceğiz. Tek aşkım, sonsuz ibadetim'' notunu düştü.

Eşinin duygu dolu paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü müzisyen de aşkını bir kez daha dile getirdi: ''Bir yıl. Nice nice senelere. Biricik kocam. Seni seviyorum''

Ünlü çiftten romantik paylaşım!

"MEVLANA VE MERYEM ANA'YLA DA İLETİŞİMDEYİM"

Öte yandan, Beste Açar, geçtiğimiz aylarda bir YouTube kanalında İlker Koç’un sorularını yanıtlamıştı. Babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini belirten şarkıcı; Atatürk, Mevlânâ ve Hz. Meryem'le de iletişimde olduğunu iddia etmişti.

Daha önce babasının kendisiyle iletişime geçerek, eski eşi İpek Açar’ın soyadını kullanmasını istemediğini açıklayarak gündem olan Beste Açar, “Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek şeklinde değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. 'Bu kız aklını kaçırmış' diyenler olabilir. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk’le de, onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar” şeklinde konuşmuştu.

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