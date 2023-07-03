  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sosyal medyada ilan-ı aşk etti!

Birliktelikleri çıktıkları Bodrum tatilinde belgelenen Sıla Türkoğlu (24) ile Alp Navruz (33), sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla aşklarını gözler önüne serdi. Sevgilsiyle mutfağa girip pizza yaptığı anlara ait kareleri yayınlayan Türkoğlu'nun bu hamlesi, ''İlişkilerini artık saklamıyorlar'' yorumlarına neden oldu.

Ekleme: 3.07.2023 - 02:02 Güncelleme: 3.07.2023 - 02:06 / Editör: Ozge Selin
Alp Navruz'un, 'Ada Masalı' dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi geçtiğimiz yıl sona ermişti. Ayça Ayşin Turan ayrılığının ardından adı birçok güzelle anılan Alp Navruz, ihanet yüzünden ayrıldıkları iddiasına yanıt vermişti.

"ASILSIZ, ÇİRKİN SÖYLENTİLER"

Sosyal medyadan tepkisini dile getiren ünlü isim, "Her ilişki zamanla yıpranabilir, kişiler arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Biz de genel sebeplerden ötürü karşılıklı saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık. Bu asılsız, çirkin söylentilerle ilgilisi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada ilan-ı aşk etti!

SÜRPRİZ İLİŞKİ

İlayda Alişan ve İrem Yüksel'le adı aşk dedikodularına karışan yakışıklı oyuncu, son dönemin popüler oyuncularından Sıla Türkoğlu'na gönlünü kaptırdı. Yakışıklı oyuncu, meslektaşı Sıla Türkoğlu ile baş başa tatile çıktı. Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tekne tatilinde görüntülendi.

Sosyal medyada ilan-ı aşk etti!

AŞIKLAR İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadıkları konuşulan ikili, Yalıkavak’ta demirledikleri teknede ilk kez ortaya çıktı. Arkadaş grubuyla tatile çıkan ikili, teknenin ön kısmına geçerek güneşlendi. Baş başa sohbet eden çiftin o anları objektiflere yansıdı.

DENİZE GİRMEDİLER

Rol arkadaşı Doğukan Güngör'le sevgili olduğu konuşulan Türkoğlu, romantik tatilde Navruz ile günü sohbet edip güneşlenerek geçirdi. Sezonun yorgunluğunu atan ikili, denize girmeyi tercih etmedi.

Sosyal medyada ilan-ı aşk etti!

BİRLİKTE İLK PAYLAŞIM

Aşkları çıktıkları Bodrum tatilinde belgelenen oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları sürpriz paylaşımla birlikteliklerini ilan ettiler.

Sosyal medyada ilan-ı aşk etti!

SEVGİLİSİNİN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMADI

Birlikte mutfağa girip pizza yapan ikiliden Türkoğlu, sevgilisiyle yan yana çekilen karesini "Usta - çırak" notuyla ınstagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı. Yaptıkları pizzayı da paylaşmayı ihmal etmeyen Türkoğlu, paylaşımına "Kim usta kim çırak" notunu düştü. Navruz da sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve kendi hikayesinde yer verdi.

Milyonların gözü kabine toplantısında: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri duyuracak
Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Adalar’da çöp yığınları içinde denize girdiler: Bölge halkı CHP'li belediyeye isyan etti
Sıcak diplomatik yaz: Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşım
NASA ile iş birliği! Türkiye uzayda da söz sahibi olacak
Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Mustafa Varank'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki: Kinlerinden 'deep' hasta oldular
Fransa'daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris'te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu
Wagner'in isyanının ardından Putin'den kritik hamle: Asker maaşlarına zam yaptı
Rize-Artvin Havalimanı'na yurt dışından turizm amaçlı ilk sefer gerçekleşti
Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Osmangazi Köprüsü 7 yaşında! Kurban Bayramı'nda yeni rekor kırıldı
Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
Yunan gazeteden skandal iddia! ABD heyetini işaret ettiler: Türkiye’de boğazların isimleri değiştirilsin!
CHP heyetinden bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek ziyareti! 'Yarın da gideceğiz'
Tanju Özcan değişim ve adalet yürüyüşünü pazartesi günü başlatıyor: Kılıçdaroğlu’na başkaldırıyorum
Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...

Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!