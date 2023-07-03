Sosyal medyada ilan-ı aşk etti!

Alp Navruz'un, 'Ada Masalı' dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi geçtiğimiz yıl sona ermişti. Ayça Ayşin Turan ayrılığının ardından adı birçok güzelle anılan Alp Navruz, ihanet yüzünden ayrıldıkları iddiasına yanıt vermişti."ASILSIZ, ÇİRKİN SÖYLENTİLER"Sosyal medyadan tepkisini dile getiren ünlü isim, "Her ilişki zamanla yıpranabilir, kişiler arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Biz de genel sebeplerden ötürü karşılıklı saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık. Bu asılsız, çirkin söylentilerle ilgilisi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.SÜRPRİZ İLİŞKİİlayda Alişan ve İrem Yüksel'le adı aşk dedikodularına karışan yakışıklı oyuncu, son dönemin popüler oyuncularından Sıla Türkoğlu'na gönlünü kaptırdı. Yakışıklı oyuncu, meslektaşı Sıla Türkoğlu ile baş başa tatile çıktı. Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tekne tatilinde görüntülendi.AŞIKLAR İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİBir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadıkları konuşulan ikili, Yalıkavak’ta demirledikleri teknede ilk kez ortaya çıktı. Arkadaş grubuyla tatile çıkan ikili, teknenin ön kısmına geçerek güneşlendi. Baş başa sohbet eden çiftin o anları objektiflere yansıdı.DENİZE GİRMEDİLERRol arkadaşı Doğukan Güngör'le sevgili olduğu konuşulan Türkoğlu, romantik tatilde Navruz ile günü sohbet edip güneşlenerek geçirdi. Sezonun yorgunluğunu atan ikili, denize girmeyi tercih etmedi.BİRLİKTE İLK PAYLAŞIMAşkları çıktıkları Bodrum tatilinde belgelenen oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları sürpriz paylaşımla birlikteliklerini ilan ettiler.SEVGİLİSİNİN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMADIBirlikte mutfağa girip pizza yapan ikiliden Türkoğlu, sevgilisiyle yan yana çekilen karesini "Usta - çırak" notuyla ınstagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı. Yaptıkları pizzayı da paylaşmayı ihmal etmeyen Türkoğlu, paylaşımına "Kim usta kim çırak" notunu düştü. Navruz da sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve kendi hikayesinde yer verdi.