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Kızları Pera'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı, uzun zamandır birliktelik yaşadığı Lara Tümer ile geçtiğimiz yıl nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2022'nin Temmuz ayında dünyaya gelen kızları Pera'nın birinci yaşını sosyal medyadan kutladı. Bir ilke imza atan ikili, kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.

Ekleme: 3.07.2023 - 02:07 Güncelleme: 3.07.2023 - 02:12 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Selahattin Paşalı ile iki yıldır aşk yaşadığı Lara Tümer, bebek bekledikleri iddialarıyla gündeme gelmiş ve konuyla ilgili sessizliklerini korumuştu.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

Çıkan haberlerden günler sonra Tümer, paylaştığı kare ile hamile olduğunu duyurmuştu. Lara Tümer, Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşmış ve "Bir ömür benim aşklarım" notunu düşmüştü.

Kızları Pera'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Heyecanları günden güne büyüyen ünlü çift, nisan ayında ise nikâh masasına oturmuştu. Aileleri ve yakın arkadaşları, ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı.

Nikahta çekilen fotoğraflardan bazılarını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Lara Tümer, Selahattin Paşalı ile verdiği pozlardan birini "Love (aşk)" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Kızları Pera'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

ANNE - BABA OLDULAR

Ünlü çift, 1 Temmuz 2022 tarihinde dünyaya gelen kızlarına Pera adını vermişti. Lara Tümer, doğumdan paylaştığı karelere, "İsmimizi anne-baba olarak değiştirdik. Ailemize hoş geldin Pera'm. Seni seviyoruz" notunu düşmüştü.

Kızları Pera'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

YÜZÜNÜ İLK KEZ DOĞUM GÜNÜNDE GÖSTERDİ

Çift son olarak kızları Pera'nın birinci yaşını kutladı. Doğumdan itibaren kızının yüzünü sır gibi saklayan Lara Tümer bir ilke imza attı ve minik kızının yüzün gösterdi.

Pera için düzenledikleri doğum günü partisinden kareleri Instagram sayfasından yayınlayan Tümer'in ''Mutlu 1 yaş Perkuş'' notunu düştüğü fotoğraf karelerine beğeni yağdı.

Kızları Pera'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

PERA'NIN ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Pera'nın annesine olan benzerliği dikkat çekerken, Tümer'in karelerine ''Annesinin kopyası'', ''Kendini doğurmuşsun'', ''Kız anneye çeker'', ''Ne kadar anneye benziyor'', ''Hık demiş burnundan düşmüş'', ''Güzelliğini annesinden almış'', ''Bu zamana kadar yüzünü göstermemekte haklıymışsınız'' gibi yorumlar yapıldı.

Kızları Pera'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

''BU SABAHA KADAR HALA TEDİRGİNDİM''

Takipçilerinden gelen yorumlar üzerine nazar korkusu olduğunu dile getiren Tümer, ''Doğum günü mesajlarınız için, dualarınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir gündü, çok mutluyuz. Bodrum'dayız, birkaç güne döneceğiz. Ailemleyim, dolu dolu vakit geçiriyorum. Pera'nın doğum gününden fotoğrafları paylaşmak konusunda bu sabaha kadar hala tedirgindim. 'Paylaşmasa mıydım, çok mu fazla paylaştım' diye düşündüm. Ama byle bir karar aldık. Mesajları görünce çok mutlu oldum'' dedi.

Kızları Pera'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

Selahattin Paşalı ise kızıyla denize girdiği anlara ait bir fotoğraf karesini, 814 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından ''İyi ki doğdun aşkım'' notuyla yayınladı. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Lara Tümer, ''aşklarım'' yorumunda bulundu.

Kızları Pera'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

"BEN BU ÇOCUKLA EVLENECEĞİM"

Öte yandan; Lara Tümer, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamış ve "Eşinizle nasıl tanıştınız?" sorusuna da cevap vermişti. Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını söyleyen Tümer şunları söylemişti:

2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki 'Ben bu çocukla evleneceğim'

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