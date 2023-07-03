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Evliliğinin 13.yılına özel paylaşım yaptı

Ünlü sunucu Esra Erol son yaptığı paylaşımla hem eşinin doğum gününü hem de evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Ekleme: 3.07.2023 - 09:28 Güncelleme: 3.07.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Ekranların en ünlü sunucularından Esra Erol, Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Erol'un bu evliliğinden 2 erkek çocuğu dünyaya geldi.

Son olarak programının sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Tatilde 13 yıllık eşiyle romantik bir karesini paylaşan Esra Erol, hem Özbir'in doğum gününü hem de evlilik yıl dönümlerini kutladı.

"Canım sevgilim..."

Eşiyle tatilden verdikleri bir pozu 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Erol şu notu ekledi: "Canım sevgilim, hayat arkadaşım seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki bugün evlendik."

"Mutluluğun resmi"

Erol, son paylaşımıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Özbir de romantik kareye, "Storyde kalmasın dedim mutluluğun resmini çizer misin dediler çizdim" notunu düştü.

Evliliğinin 13.yılına özel paylaşım yaptı
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