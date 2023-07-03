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Bülent İnal karavan tatiline çıktı

'Payitaht Abdülhamid' dizisinde canlandırdığı 'Abdülhamid' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Bülent İnal, eşi Melis Tüysüz ve oğlu Çınar ile birlikte karavan tatiline çıktı.

Ekleme: 3.07.2023 - 01:59 Güncelleme: 3.07.2023 - 02:01 / Editör: Ozge Selin
Aralarında ''Kayıkçı'', ''Vizontele Tuuba'', ''Cenneti Beklerken'', ''Başka Semtin Çocukları'', ''Mahallenin Muhtarları'', ''Yedi Numara'', ''Aşk ve Gurur'', ''Kurşun Yarası'', ''Ihlamurlar Altında'', ''Tatar Ramazan'', ''Payitaht Abdülhamid'' gibi yapımların da bulunduğu pekçok projede kamera karşısına geçen Bülent İnal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Bülent İnal karavan tatiline çıktı

2011 yılında nikah masasına oturduğu Melis Tüysüz ile Çınar adında bir çocuğuu bulunan 500 yaşındaki oyuncu tatil sezonunu açtı. Ailesiyle birlikte karavanıyla tatile çıkan oyuncu, tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bülent İnal karavan tatiline çıktı

TATİLDEN KARELERİNİ YAYINLADI

İnal, eşi ve oğluyla birlikte karavanı önündeki masada yemek yerken çektiği fotoğrafı Instagram'dan ''Karavan hayatını sevdik değil mi?'' notuyla yayınladı ve paylaşımına eşi Melis Tüysüz'ü de etiketledi.

Bülent İnal karavan tatiline çıktı

Melis Tüysüz de çıktıkları karavan tatili sırasında çektiği oğlu ve eşinin karesini kendi sosyal medya hesabından ''Karavan toplama timi'' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Bülent İnal karavan tatiline çıktı


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