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Şarkıcı Poyraz Sürer’den konser itirafı: “Harbiye’yi doldurmayı çok isterim”

Pasla’dan sonra şimdi de Yürü şarkısını müzik severlerle buluşturmaya hazırlanan şarkıcı Poyraz Sürer, konser hayaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 29.07.2023 - 16:07 Güncelleme: 29.07.2023 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Pasla’dan sonra şimdi de Yürü şarkısını müzik severlerle buluşturmaya hazırlanan şarkıcı Poyraz Sürer, konser hayaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. “Sporcuyum ama müzik yapmayı seviyorum. Önümüzdeki günlerde sürpriz bir düet de olacak. Harbiye’yi Tarkan gibi doldurabilmek isterdim”

Sürpriz isimle düet
Müzik dünyasına cover yaparak giriş yapan ve sevenlerinden tam not alan Poyraz Sürer, milli sporcu kimliğinin yanına şarkıcılığı da ekledi. Sözü ve bestesi kendisine ait parçalar ile ilerleyen Sürer’in Doğu Swag ile düet yapacağı da konuşuluyor.
“Düetin kiminle olduğu sürpriz kalsın. Bana Semicenk mi, Doğu Swag mı? diye soruyorlar. Açıkçası gerçekten bomba bir isim olacak” ifadesini kullandı. Yeni şarkısı Yürü’nün önümüzdeki günlerde dijital platformlardaki yerini alacağını belirten Poyraz Sürer: “kulakların pasını silmeye geliyorum” açıklamasında bulundu.

Spor dünyasına ara vermedim
Müzik dünyasına hızlı giriş yapan ve üst üste çıkardığı parçalar ile adından söz ettiren Poyraz Sürer, “Sporu hayatımdan çıkarmam mümkün değil, küçüklüğümden beri spor yapıyorum. Şu sıralar müziğe yoğunlaştım ancak sporcu kimliğimi bırakmayı düşünmüyorum” ifadesini kullandı.
Ünlü şarkıcının özellikle kick boks ile ilgilendiği, bu alanda yıllardır emek verdiği biliniyor. “Kick boks ve müzik çok farklı iki şey. Ama ikisini de çok seviyorum ve ikisine de devam etmek istiyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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