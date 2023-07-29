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Nagihan Karadere'den Barbie kareleri

Survivor yarışmasında adını duyuran ve geçtiğimiz günlerde kanseri yendiğini söyleyen Nagihan Karadere, Barbie akımına uydu. Derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle poz veren Karadere, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ekleme: 29.07.2023 - 16:57 Güncelleme: 29.07.2023 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Katıldığı Survivor yarışması ile adını duyuran Nagihan Karadere, rahim ve göğüs kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Karadere, bu açıklamalarının ardından aylar sonra gördüğü tedavi sayesinde sonuçlarının temize döndüğünü doktoruyla birlikte duyurmuştu.

Şimdilerde keyfi yerinde olan ve güzellik merkeziyle ilgilenen Karadere, sosyal medyada yaygınlaşan Barbie akımına uydu.

Sosyal medya kareleriyle büyüledi
Ünlü isimler arasında son dönemde yaygınlaşan Barbie akımına uyan Nagihan Karadere, derin yırtmaçlı elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti.

Formda vücuduyla göz dolduran Karadere, sosyal medyada kısa sürede etkileşim almayı başardı.

Nagihan Karadere'den Barbie kareleri

Nagihan Karadere'den Barbie kareleri
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