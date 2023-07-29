Hadise konserinde Murda sürprizi!

Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Hadise, hem şarkıları hem de güzelliği ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Sahne kostümleri ile adından söz ettiren popçu, iddialı bir elbise tercih etti.Yaklaşık üç saat sahnede kalan Hadise'nin konserinde Murda sürprizi de yaşandı. Hadise, yakın arkadaşı olan rapçi ile birlikte yayınladıkları düetleri seslendirdi.