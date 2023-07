Ediz Hun eşini sahneye davet etti!

Akademisyenlik de yapan ve kariyerinin zirvesinde Norveç'e giderek bir üniversite daha okuyan Ediz Hun, bu konuda en büyük destekçisinin eşi Berna Hun olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, eşi Berna Hun'u "Seni de bir tanısınlar" diyerek sahneye davet etti ve eşini öpücüklere boğdu."İNSAN AZMETTİĞİ TAKDİRDE HER ŞEYİ YAPAR"82 yaşındaki sanatçı, "35 yaşında 130 film çekmişken Norveç'e gittim. Eşime, 'Tekrar üniversiteye başlayacağım, benimle geliyor musun?' dedim, 'Tabi ki' dedi. Benimle Norveç'e geldi ve 6.5 sene boyunca orada benimle kaldı. İnsan azmettiği takdirde her şeyi yapar. Yeni bir hayat her zaman için vardır" ifadelerini kullandı."LÜTFEN SEVGİSİZ KALMAYIN"Sevginin en güçlü hazine olduğunu vurgulauan Ediz Hun, "Yaşamın amacı sevgidir, sevgi olağanüstü bir olgudur. Dostluklar arkadaşlıklar sevgiden doğar. Lütfen sevgisiz kalmayın. Hep birbirimizi sevelim. Kavga yok, küslük yok sadece sevgi var" şeklinde konuştu.