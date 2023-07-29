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Barbie akımı hakkında konuştu

Aslıhan Güner ile Gülsim Ali İlhan önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan Barbie akımı hakkında açıklamalarda bulundu. İlhan, "Pembe rengi çok seviyorum ama bu akımdan sonra pembe giymeye korkar oldum açıkçası" dedi.

Ekleme: 29.07.2023 - 16:55 Güncelleme: 29.07.2023 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıyan Gülsim Ali İlhan ile Aslıhan Güner bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gülsim Ali İlhan ile Aslıhan Güner basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Güzel oyuncu İlhan, 'Annemle birlikte Bodrum ve Kapadokya'ya gittik. Kültür turizmi yaptık. Bildiğiniz gibi ailem Bulgaristan'da yaşıyor. Zor oluyor onlardan uzakta yaşamak ama iyi ki Aslıhan gibi arkadaşım var' dedi.

Güner, 'Bizim sektörde arkadaş olabilmek çok zor olur. Ego ile aynı doğrultuda bir iş yapıyoruz. Bunu kimse inkâr edemez. Oyunculuk egoların doğru yönetilmesi ile orantılı bence. Tanınmak psikolojiyi ciddi derecede bozacak bir şey. Önemli olan bunu doğru yönetebilmek. Benim etrafımda çok az insan var. Az insan, çok huzur' şeklinde konuştu.

Muhabirlerin, 'Sektörde garip karşıladığınız durumlar ne oluyor?' sorusuna yanıt veren Gülsim Ali, 'İş bitince, arkadaşlık bitiyor. Takipten çıkıyorlar. Bu tarz şeylerle çok karşılaşıyoruz' açıklamasını yaptı.

İlhan, 'Barbie' akımı hakkında ise, 'Beden oluşumunun bu şekilde dayatılmasını çok hoş bulmuyorum. Pembe rengi çok seviyorum ama bu akımdan sonra pembe giymeye korkar oldum açıkçası' ifadelerini kullandı.

Barbie akımı hakkında konuştu
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