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'Annelik yakışır'

Vaktinin çoğunu yurt dışında geçiren Şevval Şahin şimdilerde Bodrum'da ablası ve yeğeni ile tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından yeğeni ile çekildiği kareleri yayınlayan Şevval Ateş, büyük beğeni topladı.

Ekleme: 29.07.2023 - 10:03 Güncelleme: 29.07.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatı ile sıkça gündeme gelen ünlü model Şevval Şahin, yurt dışı tatilinin ardından Türkiye'ye geldi. Tatil rotasını Bodrum'a çeviren Şevval Şahin, ablası Ceyda Şahin ve yeğeni Eva Mira ile zaman geçiriyor.

'Annelik yakışır'

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şahin, yeğeni Eva Mira ile plajda çekildiği kareleri yayınladı. Şahin, paylaşımına "Aşkların en güzeli, teyze ve onun küçük insanı..." notunu düştü. Şevval Şahin'in paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları "Annelik çok yakışır", "Sen en güzel anne olacaksın" ve "Çok güzel bir anne olacakmış gibi değil mi?" gibi yorumlarda bulundu.

'Annelik yakışır'
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