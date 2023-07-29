Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt!

Mor ve Ötesi, Aleyna Tilki ile sürpriz bir projeye imza attı. Grubun üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı, Aleyna Tilki ile stüdyoya girerek, Mor ve Ötesi’nin ilk kez 2003 yılında seslendirdiği, Şehrazat imzalı Ajda Pekkan klasiği Yaz Yaz Yaz şarkısını yeniden yorumladı.Aleyna Tilki, "Mor ve ötesi ile şarkı söylemek kariyerimde ayrı bir anı olarak kalacak. Rock müziğinin efsaneleriyle bir işe imza atmanın heyecanını ve keyfini kelimelere dökmem imkânsız. Bana kattıkları her şey için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.ALEYNA'YA ÖVGÜLERMor ve Ötesi üyeleri ise “Aleyna yıllardır uzaktan ilgiyle takip ettiğimiz genç ve başarılı bir meslektaşımız. Çok farklı bir ses rengi ve kendi hikayesine dair farklı bir tavrı, iddiası var. Bir arada çalışmak bizim için çok keyifliydi. Disiplinli, sürekli ufkunu geliştirmeye çalışan zeki ve yetenekli bir genç sanatçı. Popüler müziğin kalıcı isimlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Ortaya çıkan sonuç bizi çok heyecanlandırdı, umarız dinleyenler de keyif alırlar” şeklinde konuştu."BU KADAR KISKANMAYIN"Aleyna Tilki ve Mor ve Ötesi grubunun çalışması sosyal medyada gündem oldu. genç popçu, eleştirilere Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.Benim gibileri üzerseniz bu çağda üretecek olan insanlar, sesi bin tane işlemden geçmeden şarkı çıkartamayan, sahnede canlı bile söyleyemeyen ve asıl yeteneği müzik yapmak olmayan o insanlar olacak. Şimdiden kulaklarınız armoni hatalarıyla dolu yeni şarkılara alışmaya başladı haberiniz olsun.'Kıskançlık' vurgusu yapan Aleyna Tilki, "Gerçekten kulaklarınızın gelecekteki yeni üretimlerde de gerçek şeyler duymasını istiyorsanız şu an boş yere sağır taklidi yapmayın. Ülkemizde müziği sevenlere örnek olup, ufkumuzu daima açan Mor ve Ötesi abilerim bana destek verdiği için de bu kadar kıskanmayın" ifadelerini kullandı.