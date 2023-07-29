  • USD: 26,94 - 26,99
  • EURO: 29,57 - 29,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt!

Müzik dünyasında yeni kuşağın en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki ile rock grubu Mor ve Ötesi, Şehrazat imzalı Ajda Pekkan klasiği 'Yaz Yaz Yaz'ı yeniden yorumladılar. Genç popçu, sosyal medyada çok konuşulan yeni projesi ile ilgili eleştirilere dikkat çeken bir cevap verdi.

Ekleme: 29.07.2023 - 01:38 Güncelleme: 29.07.2023 - 01:40 / Editör: Ozge Selin
Mor ve Ötesi, Aleyna Tilki ile sürpriz bir projeye imza attı. Grubun üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı, Aleyna Tilki ile stüdyoya girerek, Mor ve Ötesi’nin ilk kez 2003 yılında seslendirdiği, Şehrazat imzalı Ajda Pekkan klasiği Yaz Yaz Yaz şarkısını yeniden yorumladı.

Aleyna Tilki, "Mor ve ötesi ile şarkı söylemek kariyerimde ayrı bir anı olarak kalacak. Rock müziğinin efsaneleriyle bir işe imza atmanın heyecanını ve keyfini kelimelere dökmem imkânsız. Bana kattıkları her şey için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt!

ALEYNA'YA ÖVGÜLER

Mor ve Ötesi üyeleri ise “Aleyna yıllardır uzaktan ilgiyle takip ettiğimiz genç ve başarılı bir meslektaşımız. Çok farklı bir ses rengi ve kendi hikayesine dair farklı bir tavrı, iddiası var. Bir arada çalışmak bizim için çok keyifliydi. Disiplinli, sürekli ufkunu geliştirmeye çalışan zeki ve yetenekli bir genç sanatçı. Popüler müziğin kalıcı isimlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Ortaya çıkan sonuç bizi çok heyecanlandırdı, umarız dinleyenler de keyif alırlar” şeklinde konuştu.

Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt!

"BU KADAR KISKANMAYIN"

Aleyna Tilki ve Mor ve Ötesi grubunun çalışması sosyal medyada gündem oldu. genç popçu, eleştirilere Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt!

Benim gibileri üzerseniz bu çağda üretecek olan insanlar, sesi bin tane işlemden geçmeden şarkı çıkartamayan, sahnede canlı bile söyleyemeyen ve asıl yeteneği müzik yapmak olmayan o insanlar olacak. Şimdiden kulaklarınız armoni hatalarıyla dolu yeni şarkılara alışmaya başladı haberiniz olsun.

'Kıskançlık' vurgusu yapan Aleyna Tilki, "Gerçekten kulaklarınızın gelecekteki yeni üretimlerde de gerçek şeyler duymasını istiyorsanız şu an boş yere sağır taklidi yapmayın. Ülkemizde müziği sevenlere örnek olup, ufkumuzu daima açan Mor ve Ötesi abilerim bana destek verdiği için de bu kadar kıskanmayın" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti
Basketbol Gelişim Merkezi Projesi! Başkan Erdoğan açılış tarihini duyurdu
Macaristan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: En güçlü ülkeler arasında olacak...
Bakan duyurdu: Kemer'deki yangın kontrol altına alındı
Kılıçdaroğlu’na Muğla'da protesto!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Londra'daki FETÖ dergisine reklam yağdırmış!
İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu hem Ümit Özdağ hem de Engin Özkoç'a İçişleri Bakanlığı sözü verdi
LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum
Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Gizli protokolün perde arkasını açıkladı: Yüzde 1'lik katkısı olmayanlar yüzünden kaybettik
Avrupa'da kritik temaslar! Bakan Şimşek: Belirleyici konumdayız, Türkiye'yi görmezden gelemezler
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 şehidin katili gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
‘Akbelen Ormanları’nda katliam yapılıyor’ algısı bir bir çürütüldü: Mesele yine ağaç değil
CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! İzmir'de yeni kriz patlak verdi!
'Kama' Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu: Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek
AK Partili İnan'dan Tunç Soyer'e tepki: 'Beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışmaktan başka bir şey değil'
'Zoom' toplantısına katılan Özgür Özel İmamoğlu'nu da sattı
MHP'den CHP'ye Kılıçdaroğlu'na Kurultay göndermesi: Süre dolmuş, zamanı geriye saramayız
Yunanistan alev alev! Kıyamet gibi patlamanın sebebi ne? Uzmanlardan korkutan uyarı
Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

Nesli tükenme tehlikesinde! Eskişehir Sivrihisar’da görüntülendi .

Nesli tükenme tehlikesinde! Eskişehir Sivrihisar’da görüntülendi .

Kayıp kripto fenomeni korkunç halde bulundu! Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar…

Kayıp kripto fenomeni korkunç halde bulundu! Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar…

Çocuklarına yük olmamak için mezarını kazmıştı: 7 yıl sonra acı haber geldi!

Çocuklarına yük olmamak için mezarını kazmıştı: 7 yıl sonra acı haber geldi!

Tarsus’tan sonra Bolu’da da gizemli kazı: 15 madenci durmadan çalışıyor! Ne arandığı merak konusu!

Tarsus’tan sonra Bolu’da da gizemli kazı: 15 madenci durmadan çalışıyor! Ne arandığı merak konusu!