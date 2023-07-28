Yusuf Güney'den radikal karar!

Önceki gün Baltalimanı'nda düzenlenen bir etkinliğe katılan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Yusuf Güney, kariyeri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güney, "41 yaşıma geldiğimde popüler müziği bırakacağım." dedi.

Son dönemde yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz gün Baltalimanı'nda gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. Gazeteciler ile sohbet eden Yusuf Güney, kariyeriyle ilgili konuştu.



'POPÜLER MÜZİĞİ BIRAKACAĞIM'



Popüler müziği bırakacağını duyuran ünlü isim, '41 yaşıma geldiğimde popüler müziği bırakacağım. Çok farklı ve özel bir müzik yapacağım. Osmanlı'da müzikle şifa verme vardı ama artık kullanılmıyor. Bunun üzerine gideceğim. Hayvanlar bile müzikle sakinleştiriliyor. Müziğin gücü inanılmaz. Bir sene daha popüler müzikle karşınızda olacağım ama sonrası dediğim gibi olacak.' şeklinde konuştu.