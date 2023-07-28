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Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı!

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, sonsuzluğa uğurlandı. Ama töreni sırasında duygularını dile getiren oyucu Tuna Arman, sanat camiasının vefasızlığından dert yandı: Kan aramak için yalvardım, hiçbir ünlü tweetimi retweet'lemedi.

Ekleme: 28.07.2023 - 02:09 Güncelleme: 28.07.2023 - 02:13 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. 25 Temmuz'da vefat eden ünlü sanatçı, 14 Temmuz'da 93'üncü yaşını kutlamıştı.

Usta sanatçı için bugün İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törenden sonra Yılmaz Gruda Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı!

Yılmaz Gruda'yı son yolculuğunda ailesi, sevenleri, Zafer Algöz, Ahmet Kural ve Tuna Arman gibi sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı!

"SON AYLARDA ONA KÖTÜ ŞEYLER YAŞATTIK"

Anma töreni sırasında duygularını dile getiren Tuna Arman, sanat camiasının vefasızlığından bahsederek, "Kan aramak için yalvardım, hiçbir ünlü tweetimi RT etmedi. Hiçbir ünlü arayıp sormadı ama cenazesine çiçeklerinizi gönderip, sosyal medyanızdan da güzel sözler söylemeyi ihmal etmiyorsunuz. Mekanı cennet olsun. Son aylarında çok kötü şeyler yaşattık ona" dedi.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı!

"ÜLKENİN HER DÖNEMİNE ŞAHİT OLDU"

Usta sanatçının torunu torunu Emre Gruda, "Ağlamadan konuşabiliyorum çünkü bunu bile ondan öğrendim. Ülkenin her dönemine şahit oldu. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek duygularını dile getirdi.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı!

"ABİMİZİ KAYBETTİK"

Yılmaz Gruda ile birlikte kamera karşısına geçen Ahmet Kural, "Çok önemli ve çok kıymetli bir büyüğümüzü, abimizi kaybettik" açıklamasını yaptı.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı!

Zafer Algöz, usta sanatçının naaşının taşınmasına yardımcı olurken, bir hayli üzgün hali ile dikkat çekti.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı!

"NE ANLATIYORSUN SEN!"

Anma töreni sırasında kürsüde konuşma yapan birinin konu dışına çıkması salonda kısa süreli gerginliğe neden oldu. Usta sanatçının ailesi, "Yılmaz Gruda hakkında konuş, yoksa oradan in. Ne anlatıyorsun sen!" sözleriyle, konuşma yapan kişiye tepki gösterdi.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı!

"ONUN İŞ AŞKINA OLAN SAYGIM KATBEKAT ARTMIŞTI"

Oyuncu Ege Tanman, "Yılmaz abi çok özel bir insandı. Biz birlikte çalışma fırsatı bulmuştuk. Onun iş disiplinine ve işine olan aşkına her zaman hayran olmuştum. Çok kısa bir anı anlatmak isterim. Bez Bebek'de sesli çekim değildi. Dublajla çekiliyordu ve kendisi sürekli senaryoyu ezberleyip öyle gelirdi ve asla sufle almazdı. Onu gördüğüm an, zaten onun iş aşkına olan saygım katbekat artmıştı. Çok özel bir insandı. Işıklar içinde uyusun. Çok üzgünüz. Herkese baş sağlığı diliyorum" dedi. (DHA)
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