Wilma Elles'ten anlamlı ziyaret

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde 'Caroline' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Wilma Elles, bir süredir birlikte olduğu avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi.İkinci kez evlenen iki çocuk annesi Wilma Elles, geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olacağını duyurmuştu.Hayranlarına sürpriz haberi duyuran Elles, sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımla da ilgi topladı.8 aylık hamile ünlü oyuncu, eşinin memleketi Bitlis'e gidip kayınvalidesinin elini öptü. Ünlü oyuncunun Bitlis karelerine takipçilerinden yorum yağdı.