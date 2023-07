Teşkilat dizisinde şok ayrılık!

Dördüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Teşkilat dizisinde şaşırtan bir ayrılık yaşandı.'Zehra Balaban'a hayat veren oyuncu Deniz Baysal, dizinin ekibinden ayrıldı.Murat Yıldırım’ın devam edeceği öğrenilen dizide yeni TİM kurulacak. Teşkilat ekibine veda eden Deniz Baysal, Instagram hesabında veda paylaşımı yaptı. Baysal, şu ifadelere yer verdi:"Benim için kolay değil. Nasıl kısa yazabilirim, anlatabilirim bilmiyorum ama...Bi yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat. Bu yolculukta, 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım... Her birinizi çok seviyorum. Bi kusurum olduysa affola...Benim için bitmiş olsa da, her daim yanınızdayım. Unutulmaz anılar yaşadık hep birlikte. Ne mutlu bana! Yolunuz her zaman açık olsun. Ve siz kıymetli izleyicilerimiz; 3 sezon boyunca verdiğiniz her destek, yaptığınız her eleştiri için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız..."Ağlamıyorum gözüme hançer kaçtı"Nasıl veda edebileceğimi bile düşünememiştim açıkçası... Teşkilat'tan bi Zehra Balaban geçti... Ağlamıyorum gözüme hançer kaçtı."Murat Yıldırım da rol arkadaşına sosyal medya hesabından veda etti: Yıldırım, Deniz Baysal için şunları yazdı: "Dostum, canım senin için her şeyin en güzeli olsun, seni tanıdım bu çok değerli. Her zaman yanındayım."