Leonardo DiCaprio'dan dev yatırım!

Son olarak Martin Scorsese tarafından yönetilen 'Killers of the Flower Moon' filminde kamera karşısına geçen Leonardo DiCaprio, geri dönüştürülmüş bambudan vegan spor ayakkabılar üreten bir şirkete destek oldu.DÖRT MİLYON STERLİN!Çevre dostu projelerin destekçileri arasında yer almaya devam eden dünyaca ünlü oyuncunun, her bir çift ayakkabı için 20 plastik şişeyi geri dönüştüren vegan spor ayakkabı şirketine yaptığı yatırımın dört milyon sterlin (140 milyon TL) olduğu iddia edildi."BAŞKA BİR AYAKKABI GİYDİĞİNİ GÖRMEDİM"Söz konusu şirketin kurucularından olan Emmanuel Eribo, "Leonardo bizim yatırımcılarımızdan biri" diyerek, 48 yaşındaki Oscar ödüllü aktörün bağışını doğruladı.DiCaprio'nun çevreci tutumunu övgüler yağdıran Eribo, "Resmi kıyafetler giydiği zamnalar dışında bizimkilerden başka bir ayakkabı giydiğini görmedim. Bu anlaşmanın parçası değil. Bu markaya ve onun desteğine yönelik gerçek bir sevgi" açıklamasını yaptı.