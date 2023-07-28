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İstanbul çekimleri iptal edildi

İstanbul'da çekimleri gerçekleştirilecek olan Görevimiz Tehlike filminin yedinci serisinin ikinci bölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Christopher McQuarrie, Görevimiz Tehlike filminin İstanbul çekimlerini gerçekleştirmekten vazgeçti. Christopher McQuarrie, gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesini gerekçe gösterdi.

Ekleme: 28.07.2023 - 09:46 Güncelleme: 28.07.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Başrolünde Tom Cruise'un yer aldığı "Görevimiz Tehlike" filminin her serisi dünya çapında büyük ilgi görüyor. Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ilk bölümü gösterime 14 Temmuz'da girdi.

İkinci bölümü gösterime 28 Haziran 2024'te girecek olan film ekibi İstanbul'a gelmesinin ardından Tarihi Yarımada'da incelemeler yaptı. Kapalıçarşı'da inceleme yapan yönetmen Christopher McQuarrie çekimler için uygun buldu ancak aldığı yeni bir kararla setin kurulmasından vazgeçti.

Pazar günü görevlendirilen ve gizlilik sözleşmesi yapılan bir kaç kişi ile filmin ekibi Kapalıçarşı'da inceleme yaptı. İnceleme esnasında görüntülerin basına sızdırılmasının ardından yönetmen filmi İstanbul'da çekmekten vazgeçti.

İstanbul çekimleri iptal edildi
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