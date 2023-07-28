Hadise'nin leopar tarzı gündem oldu!

Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayın'da aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti. Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutluluğu sadece beş ay sürmüştü. İkili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı."MURDA CAN DOSTUM"Ünlü şarkıcı, son dönemde rapçi Murda ile hakkında çıkan 'aşk' iddialarına da cevap vermişti. Murda ile çok yakın iki dost olduklarını vurgulayan Hadise, “Aramızda sürekli bir şey olduğu yazılıyor çiziliyor. Bunlar olacak. Biz çok iyi iki dostuz. Çok güzel bir uyum yakaladık. Böyle durumlarda hemen bir yakıştırma yapılıyor. Murda benim canım dostum. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok güzel şarkılar yazıyoruz” şeklinde konuşmuştu.TEPEDEN TIRNAĞA LEOPAR!Hadise sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı, önceki akşam Yenikapı’da düzenlenen etkinlikler kapsamında sahne aldı. Ünlü şarkıcı tepeden tırnağa leopar desen giydi.Sosyal medyanın gündemine oturan Hadise'nin leopar sevgisini bazı takipçileri abartı olarak yorumladı bazıları ise çok yakıştığını savundu.