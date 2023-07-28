  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,98 - 30,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hadise'nin leopar tarzı gündem oldu!

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı Hadise, tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Hadise son olarak baştan aşağı leopar desenli tarzıyla çok konuşuldu.

Ekleme: 28.07.2023 - 02:16 Güncelleme: 28.07.2023 - 02:20 / Editör: Ozge Selin
Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayın'da aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti. Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutluluğu sadece beş ay sürmüştü. İkili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Hadise'nin leopar tarzı gündem oldu!

"MURDA CAN DOSTUM"

Ünlü şarkıcı, son dönemde rapçi Murda ile hakkında çıkan 'aşk' iddialarına da cevap vermişti. Murda ile çok yakın iki dost olduklarını vurgulayan Hadise, “Aramızda sürekli bir şey olduğu yazılıyor çiziliyor. Bunlar olacak. Biz çok iyi iki dostuz. Çok güzel bir uyum yakaladık. Böyle durumlarda hemen bir yakıştırma yapılıyor. Murda benim canım dostum. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok güzel şarkılar yazıyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Hadise'nin leopar tarzı gündem oldu!

TEPEDEN TIRNAĞA LEOPAR!

Hadise sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı, önceki akşam Yenikapı’da düzenlenen etkinlikler kapsamında sahne aldı. Ünlü şarkıcı tepeden tırnağa leopar desen giydi.

Hadise'nin leopar tarzı gündem oldu!

Sosyal medyanın gündemine oturan Hadise'nin leopar sevgisini bazı takipçileri abartı olarak yorumladı bazıları ise çok yakıştığını savundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
Bakan Şimşek'den AB'ye çağrı! 'Gümrük Birliği Anlaşması genişletilmeli' Türkiye en güçlü adaylardan biri...
İmamoğlu ilk kez açık çağrı yaptı: Toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor
Bakan Tunç duyurdu! Boş evler için teşvik sistemi getirilebilir: Hükümet düğmeye bastı
Muhalif gazeteci açıkladı! CHP'nin fonladığı ikinci kanal ortaya çıktı
SGK ödeme tarihini açıkladı! Emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan açıkladı! Depremden etkilenen illerde prim borçları ertelendi
Terör örgütü üyeliğinden dosyası bulunan eski HDP'li belediye eş başkanı sınırda yakalandı
Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokatif baskını şiddetle kınıyoruz
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması! Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamaktır
Foreign Policy’den çarpıcı Türkiye analizi! Başkan Erdoğan’ın başarısını üç kelimede özetlediler
İYİ Parti karışıyor! Meral Akşener’in ihracını istediği Ethem Baykal’dan şok sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 212 şahıs tutuklandı
İbrahim Yumaklı açıkladı! Kınık orman yangını kontrol altına alındı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na: Kusura bakmayın protokol varmış
Seçim bitti gerçek maskesini ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti
Kemer'den sonra iki ilde daha orman yangını çıktı: Üç mahalle tahliye edildi
Ankara’da ulaşımdan sonra halk ekmeğe yüzde 66 zam yapıldı
CHP'de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü
CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Hurda malzemelerle 50 bin liraya mal etti: Saatte 110 kilometre hıza ulaşıyor

Hurda malzemelerle 50 bin liraya mal etti: Saatte 110 kilometre hıza ulaşıyor

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek