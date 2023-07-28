Deniz Seki'den duygu dolu anlar!

Pop müziğin güçlü seslerinden Deniz Seki, geçtiğimiz akşam Çınarcık'ta bir mekanda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, bilet bulamadıkları için konserini tekneden takip hayranlarını görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Yaz sezonunda yoğun bir konser maratonu olan Deniz Seki, "Bugün hayatımın en sıra dışı ve bir o kadar da şahane konserini verdik. Yüzlerce kişi mekanda yer kalmadı diye kapıdan dönmüş" açıklamasını yaptı.



"NASIL MUTLU OLDUM ANLATAMAM"



"Bu duruma çok üzüldüm ama başka bir olay yaşanmış" diyen şarkıcı, "Konser arasında üst kattaki kulisime çıktım. Perdeyi açtım mekana giremeyenler dışarıda beni dinliyor. Tekneler de denize çapa atıp, konseri oradan takip ediyormuş. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Onları selamladım, çok duygulandılar. Ben de bu atmosfer karşısında çok daha duygulandım. Muhteşem bir gece geçirdik. Beni alkışlayan tüm ellere binlerce kere teşekkür ediyorum. Hepsini kalplerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.