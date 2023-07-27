Yeni sevgilisiyle tatilde görüntülendi

'Survivor' yarışmasında birinci olduktan sonra ün kazanan Merve Oflaz, iş insanı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, ilişkilerini Uludağ tatillerinde ilan etmişti.Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten 35 yaşındaki Oflaz, aileye de girmişti. İddialara göre; bir çocuk babası Hakko, sevgilisini ilk kez babasıyla tanıştırmıştı.Oflaz, "Evliliğe sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna ise, "Bu sorulara cevap vermek istemiyorum. Güzel giden bir ilişkim var, o kadar" yanıtını vermişti.Ünlü çiftten kötü haber ise geçtiğimiz sene gelmişti. İkili, iki yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti.Ayrılığın ardından Hakko sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açarken, Oflaz da San Francisco'da yaşayan iş insanı Onur ile aşk yaşamaya başlamıştı.Merve Oflaz ile yeni sevgilisi, geçtiğimiz gün Çeşme'de bir plajda görüntülendi. Bütün gün güneşlenen sevgililer, akşama doğru denize girdi.Uzun süre denizde sevgilisi ile sohbet eden Oflaz, bir taraftan da köpeği Kızım ile oynadı. İkili, daha sonra mekanın restoran kısmına geçerek yemek yedi.