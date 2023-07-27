Ünlü çift Yunanistan'a gitti!

Oyuncu Alina Boz, dört yıldır birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile ayrıldıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Çiçeği burnunda aşıklar, Yunanistan tatilinde romantik pozlar verdi.

Alina Boz, uzun süredir kendisinden 17 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu.AŞKI İLAN ETTİ!Sürpriz ayrılığın ardından da ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Farah Zeynep Abdullah, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan ve çapkınlığıyla nam salan işletmeci ünlü işletmeci Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etmişti.ROMANTİK POZLARİki haftadır beraber olan çift, Yunanistan’a gitti. Taze aşıklar Mikonos’ta tatil yapıyorlar. Çifte, fotoğrafçı Muhsin Akgün de eşlik etti.SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDUTaze aşıklar, Muhsin Akgün objektifine poz verdi. Ünlü çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.