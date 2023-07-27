Melek Baykal 'vasiyetiydi' diyerek paylaştı

Civan Canova, ölümünden iki ay önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında 50 yeni resmimden oluşan bir sergi açacağını duyurmuştu. Ancak usta oyuncunun hastalığı bu hayaline engel olmuştu."SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ"Canova'nın yakın dostu Melek Baykal, usta oyuncunun vasiyeti olan resim sergisinin 21 Ağustos'ta açılacağını duyururken, "Canım Civan keşke böyle olmasaydı. Çok özlüyoruz seni. Ve hep aklımızda yüreğimizdesin" ifadelerini kullandı.