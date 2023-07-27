Hakan Altun müjdeyi duyurdu!

Harbiye Açıkhava'da sahne enerjisiyle seyirciyi coşturan Hakan Altun, 'sıkıntılı şarkılar serisi' olarak adlandırdığı slow arabesk parçalarıyla da hayranlarını mest etti."ARABESK MÜZİĞİ SEVİYORUZ, ARABESK YAŞAMI SEVMİYORUZ"Konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Altun, "Arabesk söylüyorum ama arabesk yaşamıyorum. Biz arabesk müziği seviyoruz, arabesk yaşamı sevmiyoruz. Arabesk yaşam bedbaht bir yaşamdır. Ben hayata gülerek bakmanın daha manalı olduğunu düşünüyorum. Arabesk bir müzik türüdür, yaşam şekli değildir. Kimsenin arabesk müzik dinleyip karalar bağlamasını istemem" dedi.YENİ ŞARKI MÜJDESİYaz sezonu konserlerine aralıksız devam eden sanatçı, yakın tarihte yeni bir şarkı hazırladıklarını, yaz bitmeden kliplendirerek sevenleriyle buluşturacağı müjdesini verdi.