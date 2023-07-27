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Beyaz Gazete
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Hakan Altun müjdeyi duyurdu!

Arabesk müziğin önemli seslerinden Hakan Altun, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan repertuarını beş bin kişilik koroyla seslendirdi.

Ekleme: 27.07.2023 - 02:53 Güncelleme: 27.07.2023 - 02:54 / Editör: Ozge Selin
Harbiye Açıkhava'da sahne enerjisiyle seyirciyi coşturan Hakan Altun, 'sıkıntılı şarkılar serisi' olarak adlandırdığı slow arabesk parçalarıyla da hayranlarını mest etti.

"ARABESK MÜZİĞİ SEVİYORUZ, ARABESK YAŞAMI SEVMİYORUZ"

Konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Altun, "Arabesk söylüyorum ama arabesk yaşamıyorum. Biz arabesk müziği seviyoruz, arabesk yaşamı sevmiyoruz. Arabesk yaşam bedbaht bir yaşamdır. Ben hayata gülerek bakmanın daha manalı olduğunu düşünüyorum. Arabesk bir müzik türüdür, yaşam şekli değildir. Kimsenin arabesk müzik dinleyip karalar bağlamasını istemem" dedi.

Hakan Altun müjdeyi duyurdu!

YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Yaz sezonu konserlerine aralıksız devam eden sanatçı, yakın tarihte yeni bir şarkı hazırladıklarını, yaz bitmeden kliplendirerek sevenleriyle buluşturacağı müjdesini verdi.
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