  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,81 - 29,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demet Şener'den aşk dolu paylaşım

Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener, bu kez sevgilisi Tolga Arman'la aşk dolu bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 27.07.2023 - 09:07 Güncelleme: 27.07.2023 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Yıllardır hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkat çeken eski manken Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile dolu dizgin aşk yaşıyor.

Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener, bu kez sevgilisi Tolga Arman'la aşk dolu bir paylaşım yaptı.

Birlikteliklerinin ikinci yılını kutlayan ünlü çift, pozlarıyla da göz doldurdu.

"2.senemiz kutlu olsun sevgilim"

Şener sevgilisiyle yaptığı paylaşımının altına ise, "2.senemiz kutlu olsun sevgilim beni dünyanın en mutlu kadını yaptığın için çok teşekkür ederim. Her anımız hep böyle aşk, huzur ve mutluluk dolu olsun inşallah. Aeni çok çok çok seviyorum" notunu ekledi.
Kemer'den sonra iki ilde daha orman yangını çıktı: Üç mahalle tahliye edildi
Ankara’da ulaşımdan sonra halk ekmeğe yüzde 66 zam yapıldı
CHP'de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü
CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam! İşte normal ekmeğin fiyatı
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
CHP'li isim ‘Çıkın açıklayın’ diyerek çağrıda bulundu: CHP’li belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlar kim?
İstanbul’da çöp kaosu
Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
Beştepe'de Filistin diplomasisi: Mahmud Abbas ve Haniye Külliye'de
Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!
Sancaktepe'de İETT otobüsü kaza yaptı
Ümit Özdağ'dan muhalefeti çıldırtacak 'gizli protokol' çıkışı: Yapılmasaydı muhtemelen seçim...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!
Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı: Milletvekillerini açık açık tehdit etti: Yolları ayırırız!
Tarih duyuruldu: Milli Muharip Uçak KAAN'a Türk motoru geliyor
Ufuk Uras'tan CHP'deki 'değişim' tartışmasına çarpıcı tespit: Zoom toplantısını beceremeyenler partiyi nasıl yönetecek
İstanbullunun toplu taşımadaki pislik isyanı kameralara yansıdı
Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

Diş ağrısı sandı… Gerçek bambaşka çıktı: Koparıp atmak istiyorum!

Diş ağrısı sandı… Gerçek bambaşka çıktı: Koparıp atmak istiyorum!

Fırsatçı ev sahiplerine hapis şoku! Fahiş kiraya haksız kazanç cezası yolda

Fırsatçı ev sahiplerine hapis şoku! Fahiş kiraya haksız kazanç cezası yolda

Google yine uyardı! Kullanılmayan hesaplar silinecek

Google yine uyardı! Kullanılmayan hesaplar silinecek

Seyhan can çekişiyor: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı!

Seyhan can çekişiyor: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı!

Karadenizlinin aklına geldi: Dünyanın her yerinden görmek için akın ediyorlar

Karadenizlinin aklına geldi: Dünyanın her yerinden görmek için akın ediyorlar