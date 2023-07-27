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Buz dolu fıçının içine girdi!

Tatile çıkan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 14 yaşındaki oğlu Kuzey ile buzlu fıçıya girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 27.07.2023 - 09:11 Güncelleme: 27.07.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Çocuklarının babası şarkıcı Emre Altuğ ile boşandıktan sonra neredeyse hayatına kimseyi almayan güzel model Çağla Şıkel, aşk orucunu avukat sevgilisi Nail Gönenli ile bozdu.

Son zamanlarda aşk hayatıyla gündemden düşmeyen güzel manken, oğullarıyla tatilde.

Buz dolu fıçıya girdi

Oğlu Kuzey ile buz dolu su fıçısına giren Çağla Şıkel, o anları sosyal medyadan paylaştı.

"4 derece suda 2 dakikalık rüya deneyimler"

Oğlu ve kendisinin soğuktan nefret ettiğini belirten Şıkel, paylaşımının altına şu notu düştü:

O benden cesaret aldı ,ben de ondan…

Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı iyi ki benimleydin Oğlum teşekkür ederim

İkimizde soğuktan nefret ediyoruz. İkimizde
üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi ,soğuk duş almayı da öyle.. (öyleydi)

Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum…

Günlerdir bunun için Mental olarak hazırlanıyorum.

Soğuğa değil sadece nefesime odaklandım çünkü soğuğun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz. Yaklaşık 4derece suda 2 dakikalık rüya deneyimler, mutlaka deneyin.

Buz dolu fıçının içine girdi!
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