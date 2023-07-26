Yeni aşkıyla görüntülendi

Kış sezonunun yorgunluğunu atmak isteyen ünlü şarkıcı Rafet El Roman, tatil için Bodrum'u tercih eden isimlerden oldu. Şarkıcı Rafet El Roman, Türkbükü'ndeki bir mekandan çıkarken kameralara yansıdı.Kız arkadaşı ile kol kola yürürken görüntülenen ünlü şarkıcı Roman, basın mensuplarına gülümsedi. Roman, "Tatile geldik, her şey yolunda" dedi.Ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Yanınızdaki hanımefendi kim? Yeni bir birliktelik mi?" sorusuna, "Uzun zamandır beraberiz, kız arkadaşım" şeklinde yanıt verdi. Ünlü şarkıcı El Roman'ın keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.