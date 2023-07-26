Yeni aşkıyla görüntülendi
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, geçtiğimiz gün yeni kız arkadaşı ile Bodrum'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Rafet El Roman, gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.
Kış sezonunun yorgunluğunu atmak isteyen ünlü şarkıcı Rafet El Roman, tatil için Bodrum'u tercih eden isimlerden oldu. Şarkıcı Rafet El Roman, Türkbükü'ndeki bir mekandan çıkarken kameralara yansıdı.
Kız arkadaşı ile kol kola yürürken görüntülenen ünlü şarkıcı Roman, basın mensuplarına gülümsedi. Roman, "Tatile geldik, her şey yolunda" dedi.
"UZUN ZAMANDIR BERABERİZ KIZ ARKADAŞIM"
Ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Yanınızdaki hanımefendi kim? Yeni bir birliktelik mi?" sorusuna, "Uzun zamandır beraberiz, kız arkadaşım" şeklinde yanıt verdi. Ünlü şarkıcı El Roman'ın keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Kız arkadaşı ile kol kola yürürken görüntülenen ünlü şarkıcı Roman, basın mensuplarına gülümsedi. Roman, "Tatile geldik, her şey yolunda" dedi.
"UZUN ZAMANDIR BERABERİZ KIZ ARKADAŞIM"
Ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Yanınızdaki hanımefendi kim? Yeni bir birliktelik mi?" sorusuna, "Uzun zamandır beraberiz, kız arkadaşım" şeklinde yanıt verdi. Ünlü şarkıcı El Roman'ın keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.