Ünlülerin sosyal medya kazançları

Ünlü oyuncuların Instagram’daki paylaşım başına aldığı ücret detayları ortaya çıktı.

Yer aldıkları projelerde canlandırdıkları karakterlerle popüler olan oyuncular, artık çok para kazanmak için saatlerce setlerde kalmak zorunda değil.



Evden çıkmadan kazanıyorlar



Diziler ve filmler dışında reklam çekimlerinde de boy gösteren güzel oyuncuların gelir kapısı bunlarla sınırlı değil.



Dizileriyle hayran kitlelerini genişleten kadın oyuncuların, Instagram paylaşımından büyük kazançlar elde ediyor. Özellikle ünlü isimlerin kişisel Instagram hesaplarından yaptıkları sponsorlu paylaşımlar karşılığında aldığı paralar deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor.



Rekor Hande Erçel‘de



Rekor ise uzun zamandır olduğu gibi yine Hande Erçel‘in elinde. İşte ünlülerin sosyal medyadan paylaşım başına aldıkları ücretler:



Hande Erçel: 350 bin TL



Fahriye Evcen: 250 bin TL



Serenay Sarıkaya: 275 bin TL



Afra Saraçoğlu: 250 bin TL



Neslihan Atagül: 200 bin TL



Hazar Ergüçlü: 150 bin TL



Pınar Deniz : 150 bin TL



Beren Saat: 300 bin TL