Ünlü aktör Yılmaz Gruda hayatını kaybetti!

Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi görüyordu.ACI HABERİ MENAJERİ TÜMAY ÖZOKUR DUYURDUTümay Özokur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi kim bana akrabam diyecek... Sektörün tüm vefasızlıklarını da alıp götürseydin keşke... Seni çok sevdim ve iyi ki tanıdım nur içinde uyu akrabamm.." ifadelerini kullandı.Ünlü sanatçı 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştıBAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJIKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Sinema, tiyatro ve ekranlarımızın sevilen oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Gruda’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.YILMAZ GRUDA KİMDİR?Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.