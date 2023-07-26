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Beyaz Gazete
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Ünlü aktör Yılmaz Gruda hayatını kaybetti!

Bir süredir sağlık sorunları yaşanan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda 94 yaşında hayatını kaybetti.

Ekleme: 26.07.2023 - 02:36 Güncelleme: 26.07.2023 - 02:39 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

ACI HABERİ MENAJERİ TÜMAY ÖZOKUR DUYURDU

Tümay Özokur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi kim bana akrabam diyecek... Sektörün tüm vefasızlıklarını da alıp götürseydin keşke... Seni çok sevdim ve iyi ki tanıdım nur içinde uyu akrabamm.." ifadelerini kullandı.

Ünlü aktör Yılmaz Gruda hayatını kaybetti!

Ünlü sanatçı 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştı

Ünlü aktör Yılmaz Gruda hayatını kaybetti!

BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Sinema, tiyatro ve ekranlarımızın sevilen oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Gruda’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

Ünlü aktör Yılmaz Gruda hayatını kaybetti!

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

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