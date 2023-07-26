Nur Fettahoğlu'nun güzelliği dikkat çekti...

Rol aldığı diziler dünyanın birçok ülkesinde gösterilen ve bu nedenle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Nur Fettahoğlu, yoğun ilgiye kayıtsız kalmadı.Alışveriş turu sırasında yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren 42 yaşındaki oyuncunun, doğal ve makyajsız güzelliği dikkatlerden kaçmadı.