Köpekleriyle poz verdi

Oynadığı dizilerle büyük bir başarı yakalayan oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla meslektaşı Hafsanur Sancaktutan'ın poz verirken sergilediği hareketlere göndermede bulunmuştu. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Benim kimseyi ti'ye almak gibi bir durumum olmadı. Ben o yüzden yapmadım yani. Bazen ben de poz verirken o şekilde poz verebiliyorum" yanıtını vermişti.Sosyal medyada her paylaşımı olay olan ünlü isimlerden olan Şahinkaya'dan yeni bir kare geldi.Güzel oyuncu bu defa köpekleriyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı. Şahinkaya, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: "Yeni doğurdum"