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Kerem Alışık'dan duygusal paylaşım!

Çolpan İlhan ile Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Akşık, 9 yıl önce hayatını kaybeden annesini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla andı.

Ekleme: 26.07.2023 - 02:47 Güncelleme: 26.07.2023 - 02:49 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

İlhan'ın Sadri Alışık ile evliliğinden dünyaya gelen, annesi ve babası gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık; annesini 9'uncu ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

Kerem Alışık'dan duygusal paylaşım!

63 yaşındaki Kerem Alışık, 1.7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden duygusal bir yazı kaleme aldı.

Kerem Alışık'dan duygusal paylaşım!

"SIĞAMADIM ÇIĞLIĞIMA"

Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Tam 9 yıl önce bugün temmuzun kan kırmızı karpuz gibi bıçaklandığı geceydi. ‘Anne’ diye bağırdım uykumda… İki elim iki taş parçası, sığamadım çığlığıma… Sığamadım dağlara… Aslında rüyalara kızmayan bir insandım… Başımı yüreğime vura vura parçaladım. Bugünden tam 9 yıl önceydi, limon renkli bir şafak… Al ışıklı, ak alınlı çolpan yıldızı kayboluvermişti… Nurlu ellerinden öpecek bir gök bırakarak… Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali… Annen yok, kimsen yok…

Kerem Alışık'dan duygusal paylaşım!
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