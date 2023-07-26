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Eva Mendes'ten Türkan Şoray hayranlığı...

Kendisi gibi oyuncu olan Ryan Gosling ile uzun yıllardır mutlu bir ilişki sürdüren Eva Mendes, son paylaşımıyla dikkat çekti. ABD'li aktris, Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı yıldızı Türkan Şoray'a övgüler yağdırdı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının, 'Şoray kuralları' yorumu dikkat çekti.

Ekleme: 26.07.2023 - 02:41 Güncelleme: 26.07.2023 - 02:43 / Editör: Ozge Selin
'Hitch', 'Ghost Rider' ve 'The Place Beyond The Pines' gibi yapımlarda rol alan 48 yaşındaki oyuncu Eva Mendes, Ryan Gosling ile 2011’de tanışmış ve ikili ilk kez 2012’de kırmızı halıda aşklarını ilan etmişti.

Esmeralda Amada ve Amada Lee isimlerini verdiği iki kızları bulunan çiftten Mendes, 2014 yılından bu yana film setlerinden uzak bir yaşam sürüyor.

Eva Mendes'ten Türkan Şoray hayranlığı...

"DAHA ÖNCE EVLENMEDİĞİMİZİ KİM SÖYLEDİ?"

Ünlü oyuncu, daha önce de hayranlarının, "Evlendiniz mi?" sorusuna, "Daha önce evlenmediğimizi kim söyledi ki?" yanıtını vermişti.

Eva Mendes'ten Türkan Şoray hayranlığı...

TÜRKAN ŞORAY HAYRANLIĞI

Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes, Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın başrollerinde yer aldığı 1970 yapımı 'Arım, Balım, Peteğim" filminden bir kesit paylaşarak, Türkan Şoray'a olan hayranlığını dile getirdi.

Eva Mendes'ten Türkan Şoray hayranlığı...

"TÜRKAN ŞORAY BİR İKON"

Eva Mendes, paylaşımına "Sigara içmiyorum. Ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

4 milyondan fazla takipçisi olan Eva Mendes'in paylaşımı büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun paylaşımına yabancı kullanıcılar tarafından şu yorumlar yapıldı:

"Kuralları bile var. 'Türkan Şoray Kuralları", "Türk filmlerinin sultanı", "Türkan Şoray en güzeli."

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