Serdar Ortaç Türkiye'yi gezecek...

Pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

Tüm konserlerinde biletleri yok satan, mekanları hınca hınç dolduran ünlü sanatçı sevenlerinin ilgisine kayıtsız kalamadı ve beklenen müjdeyi verdi. Tukaş Yaz Konserleri kapsamında müzikseverlerle bir araya gelecek olan Ortaç, Türkiye turnesiyle yaza damgasını vuracak.



Tukaş’ın kuruluşunun 61. yılına özel tam 61 konser verecek olan ünlü sanatçı, tüm Türkiye’yi dolaşacak. Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşecek olan turnenin startını ünlü sanatçı 29 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatrosu’nda verecek. Serdar Ortaç, 90’lardan bugüne en sevilen parçalarını seslendirerek müzikseverleri zamanda yolculuğa çıkaracak.



