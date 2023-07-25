Nilüfer'den doğum günü sürprizi

23 Temmuz’da 23 yaşına giren Ayşe Nazlı’yı sahneye davet ederek sürpriz yapan Nilüfer, kızının doğum gününü kutladı. Sahnede pasta kesen Nilüfer ve Ayşe Nazlı, duygu dolu anlar yaşadı.Sürpriz karşısında çok heyecanlanan Ayşe Nazlı, gözyaşlarını tutamadı. Nilüfer, kızının duygulanması üzerine “Sen benim hayatımın en değerli varlığısın güzel kızım. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu güzel yılların olsun. İyi ki doğdun canım benim" dedi.Altın Güvercin Amfi Tiyatro'yu dolduran binlerce kişi, Ayşe Nazlı’nın doğum gününü kutladı. Nilüfer de en güzel şarkılarını 1999 yılında evlat edindiği kızı için söyledi.