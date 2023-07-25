Depremzede çiftin düğününe katıldı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Deprem süresinde devletin her kademesinde olduğu gibi gönüllü vatandaşlar ve sanatçılar önemli destekler verdi.MUTLULUKLARINA ORTAK OLDUÜnlü sanatçı Haluk Levent'te afet nedeniyle çalışmalara destek vermeye etti. Son olarak Antakya ilçesinde depremzede Ahmet ve Funda Öztürk çiftinin düğününe katılarak mutluluğuna ortak olan sanatçı, çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi."OYNAMA SÖZÜM VARDI"Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, şu ifadeleri kullandı:Ahmet ve Funda 13 Şubat'ta evleneceklerdi, deprem oldu. Hem ailelerinin evi hem de oturacakları ev yıkıldı. Yakınlarından da kayıplar oldu. Konteyner ve eşya ayarlamıştık. Düğünlerinde çifte telli oynama sözüm vardı. Az önce oradaydım. Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay'da.