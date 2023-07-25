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Depremzede çiftin düğününe katıldı!

Sanatçı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, depremden beri gönüllü çalışmalar yaptığı Hatay’da, bir çiftin düğününden video paylaştı. Çiftetelli oynayan Levent, "Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay'da" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 25.07.2023 - 02:05 Güncelleme: 25.07.2023 - 02:07 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Deprem süresinde devletin her kademesinde olduğu gibi gönüllü vatandaşlar ve sanatçılar önemli destekler verdi.

Depremzede çiftin düğününe katıldı!

MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Ünlü sanatçı Haluk Levent'te afet nedeniyle çalışmalara destek vermeye etti. Son olarak Antakya ilçesinde depremzede Ahmet ve Funda Öztürk çiftinin düğününe katılarak mutluluğuna ortak olan sanatçı, çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi.

Depremzede çiftin düğününe katıldı!

"OYNAMA SÖZÜM VARDI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, şu ifadeleri kullandı:

Ahmet ve Funda 13 Şubat'ta evleneceklerdi, deprem oldu. Hem ailelerinin evi hem de oturacakları ev yıkıldı. Yakınlarından da kayıplar oldu. Konteyner ve eşya ayarlamıştık. Düğünlerinde çifte telli oynama sözüm vardı. Az önce oradaydım. Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay'da.
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