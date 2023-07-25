Ceyda Düvenci'den 'her şey yolunda' mesajı...

Ceyda Düvenci, dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla katlanmıştı.ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAREvlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmiş; Düvenci ve Şakrak'ın boşanmaya karar verdiği ortaya çıkmıştı.15 DAKİKA SÜRDÜBülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 11 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde sabah saatlerinde boşanmıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası sadece 15 dakika sürmüştü.DÖVMESİNİ GÖSTERDİCeyda Düvenci sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, son olarak “sorun yok, her şey yolunda" anlamına gelen ‘Hakuna Matata’ dövmesini böyle gösterdi.