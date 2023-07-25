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Ceyda Düvenci'den 'her şey yolunda' mesajı...

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz günlerde İzmir-Ödemiş Adliyesi’nde sona ermişti. Düvenci, “sorun yok, her şey yolunda" anlamına gelen ‘Hakuna Matata’ dövmesini gösterdi.

Ekleme: 25.07.2023 - 01:58 Güncelleme: 25.07.2023 - 02:01 / Editör: Ozge Selin
Ceyda Düvenci, dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla katlanmıştı.

Ceyda Düvenci'den 'her şey yolunda' mesajı...

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Evlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmiş; Düvenci ve Şakrak'ın boşanmaya karar verdiği ortaya çıkmıştı.

Ceyda Düvenci'den 'her şey yolunda' mesajı...

15 DAKİKA SÜRDÜ

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 11 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde sabah saatlerinde boşanmıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası sadece 15 dakika sürmüştü.

Ceyda Düvenci'den 'her şey yolunda' mesajı...

DÖVMESİNİ GÖSTERDİ

Ceyda Düvenci sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, son olarak “sorun yok, her şey yolunda" anlamına gelen ‘Hakuna Matata’ dövmesini böyle gösterdi.

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