Burak Deniz'in pozu gündemde!
Didem Soydan ile yaşamış olduğu aşkla bir süre gündemde olan Burak Deniz'in Bestemsu Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edildi. Deniz'in Özdemir'in evinden yapmış olduğu paylaşımlar dikkat çekti.
Oyuncu Burak Deniz ile meslektaşı Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda katıldıkları bir etkinlikte samimi hareketleriyle dikkat çekmişti.
Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz yeni aşk yelken açtı iddialarıyla gündemdeyken Deniz'den gelen pozlar bu iddiaları doğrular nitelikteydi.
Burak Deniz oyuncunun köpeği olduğu iddia edilen sevimle dostuyla yatakta pozlarını paylaşınca sosyal medya yıkıldı.
Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz yeni aşk yelken açtı iddialarıyla gündemdeyken Deniz'den gelen pozlar bu iddiaları doğrular nitelikteydi.
Burak Deniz oyuncunun köpeği olduğu iddia edilen sevimle dostuyla yatakta pozlarını paylaşınca sosyal medya yıkıldı.