Tuğba Ekinci'den aşk açıklaması

Sivri dilli şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki gün köpeğiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle konuşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusu üzerine isyan ederek; dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz gün köpeğiyle Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Üç gündür klip çekimlerinde olduğunu söyleyen Ekinci, şöyle konuştu:



7 Temmuz'da Sezen Aksu'nun 'Kahpe Kader' şarkısını cover'ladığım eser çıkacak. Güzel bir klip oldu. Klipte en çok köpeğim var.



"KADIN DA KALMADI, ERKEK DE"



46 yaşındaki şarkıcı, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna; "Evlenenler boşanıyor, sence niye? Her yer alkolik ve müptezel dolu. Artık koca yok. Kadın da kalmadı, erkek de... Bütün memleket müptezel" cevabını verdi.



"Adamı alıyorsun, alkolü geçtim müptezel çıkıyor. 'Çöp' diyorsun" diyen ünlü isim, şöyle konuştu:



Boşananlar da bu yüzden boşanıyor. Normal insan kalmadı. En iyi arkadaşlarımız hayvanlar oldu. Yalan konuşuyorsam şerefsizim.



"EVE ALMAYA KORKUYORSUN"



Tuğba Ekinci, sözlerini; "Yanlış anlamayın. İzleyenler, 'Sizin camiada öyle şeyler çok' diyebilir. Bütün mesleklerde 10 taneden 8'i müptezel. Eve almaya korkuyorsun" diyerek noktaladı.