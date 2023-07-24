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Beyaz Gazete
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Şarkıcı Emrah'ın görüşmediği oğlu evlendi!

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile bugün evlendi. Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço oldu.

Ekleme: 24.07.2023 - 01:31 Güncelleme: 24.07.2023 - 01:35 / Editör: Ozge Selin
Babası Emrah Erdoğan ile yıllardır görüşmeyen Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı Eda İrap ile dünyaevine girdi. Törene, Tayfun Erdoğan ve Eda İrap'ın yakın arkadaşları ve aile dostları katıldı.

Davetliler arasında yer alan Nuri Alço ise Tayfun Erdoğan'ın nikâh şahitliğini üstlendi. Duygusal bir konuşma yapan Nuri Alço, törende "Tayfun'un her zaman yanında olmaya söz veriyorum. Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Emrah'ın görüşmediği oğlu evlendi!

"AMCA DEMEK BABA YARISI DEMEK"

Tayfun Erdoğan da "Eee amca demek baba yarısı demek ağabeyim. Bu mutlu günümde dünya evine girerken, benim nikâh şahidim olduğun için teşekkür ederim. Sözü çok güzeldi, 'Babasıyla bir amca - baba yarısı oynamıştık, şimdi oğlunun hem amcası hem ağabeyiyim' dedi iyi ki varsın" dedi.

Şarkıcı Emrah'ın görüşmediği oğlu evlendi!

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE KATILMADI

Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Tayfun Erdoğan, 2022'nin aralık ayında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Eda İrap'a evlilik teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı. Geçtiğimiz ocak ayında evlilik yolunda ilk adımı atan çift, aile arasında sade bir tören eşliğinde nişan yüzüklerini takmıştı.

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