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Beyaz Gazete
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Kendisini eve kapattı!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyaya düşen kareler üstsüz fotoğraflarından sonra evinden çıkmıyor.

Ekleme: 24.07.2023 - 09:22 Güncelleme: 24.07.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
En son Yasak Elma dizisinde boy gösteren geçtiğimiz günlerde de Bodrum'a tatile giden Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin tesisinde plajda güneşlenmek istedi.

Üstsüz güneşlendi

Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bir süre denize girdikten sonra iskeleye çıkıp, üstsüz şekilde sere serpe uzanıp güneşlendi.

Nesrin Cavadzade'nin o anları magazin gündeminde olay oldu. Üstsüz şekilde objektiflere yakalanan güzel oyuncu, iddiaya göre sosyal medyadan yapılan yorumlardan sonra krize girdi ve kendini eve kapattı.

Nesrin Cavadzade, kendini eve kapattı

Güzel oyuncunun evinden çıkmayıp sık sık ağlamadığı iddia edildi.


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