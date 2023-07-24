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Beyaz Gazete
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Hazal Kaya'dan uzaklaştırma kararı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaretlerde bulunan bir şahıs için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ekleme: 24.07.2023 - 09:43 Güncelleme: 24.07.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Ekranların ünlü oyuncularından iki çocuk annesi Hazal Kaya, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret, tehdit ve nefret suçu işleyen Ö.T adlı kişiden şikayetçi oldu.

Uzaklaştırma

Ünlü oyuncu tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep ve dava etti.

Mahkeme atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirterek 6284 sayılı yasa gereğince koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiğine karar verdi.

Karar aile fertlerini de kapsadı

Koruma kararının Hazal Kaya'nın yanı sıra aile fertlerini de kapsaması dikkat çekti.
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