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Beyaz Gazete
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Bergüzar Korel tatil pozlarını paylaştı

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Ekleme: 24.07.2023 - 09:26 Güncelleme: 24.07.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Başrlleirni paylaştıkları 'Binbir Gece' dizisinde başlayan aşkları evlilikle sonuçlanan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti ikinci çocuktan sonra Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye yerleşmişlerdi.

Çiftten Bergüzar Korel, geçtiğimi günlerde son olarak tatil sezonunu nihayet açtıklarını paylaşımı ile duyurmuştu.

3 çocuk annesi

Yeni projeleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel pozlarıyla dikkat çekti. 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Bergüzar Korel'in bikinili pozu takipçilerin beğenisini topladı.

Korel son doğumundan sonra yürüyüşlerini ve sporunu aksatmıyordu.

Bergüzar Korel tatil pozlarını paylaştı
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