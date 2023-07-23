  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tanyeli'ye şaşırtan soru!

Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye katıldığı canlı yayında ilginç bir soru soruldu. Sunucunun "Mezar yerini aldın mı?" demesi üzerine şaşıran Tanyeli, "Dünyalık bir hazırlığım yok. Anneciğimin koynunda olabilirim. Allah ne yazdıysa o" şeklinde konuştu.

Ekleme: 23.07.2023 - 10:54 Güncelleme: 23.07.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Danslarıyla bir döneme damga vuran Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

Tedavisine başlanan ve kemoterapi alan Tanyeli, saçlarını da kazıttı. Bu süreçte sevdiklerinin desteğini gören Tanyeli, tedavisine güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte hastanede olan Tanyeli, bazı magazin programlarına konuk olarak durumu hakkında da bilgi veriyor. YouTube kanalında yayınlanan bir magazin programına konuk olan Tanyeli, program sunucusunun "Mezar yeri aldın mı?" sorusu üzerine neye uğradığını şaşırdı.

"Ölümden korkmuyorum"

Programda evinden bağlanan Tanyeli, sunucunun "Ölümle ilgili bir hazırlık yaptınız mı?" sorusuna "Tabii. Hiç ölmeyecekmişiz gibi ama öleceğimizin farkında olmamız lazım.

Kanserin bu evrede bulunması büyük bir mucize. Annemin kalıtımsal bir rahatsızlığıydı. Annemi bu hastalıktan kaybettim. Hayat gibi ölüm bir mucize. Kul hakkı yemeden, insanların hayatını çökerek değil iyi anılmak lazım. Kimseyi üzdüğümü, kırdığımı düşünmüyorum. O yüzden vicdanen rahatım. Ölümden korkmuyorum, sonuna kadar teslimim. Hazırlığın var mı dersen evet hazırım" cevabını verdi.

"Mezar yeri" sorusu şaşırttı

Sorularına devam eden sunucu "Mezar yerini aldın mı?" demesi üzerine şaşıran Tanyeli, "Dünyalık bir hazırlığım yok. Anneciğimin koynunda olabilirim. Allah ne yazdıysa o" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg devrialem yapacak
CHP'li İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi 'trafik yoğunluğu' şikayetlerine neden oldu: 'Burası otogar değil Beşiktaş Meydanı'
Halk TV'den CHP'ye sözleşme fesih tepkisi: Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapsın
CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin
CHP, Halk TV'ye fonları kesmişti! İlk açıklama geldi: “Taviz vermeyeceğiz!”
CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen İmamoğlu'na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...
Ak Parti, tersine göç için düğmeye basıyor! Memleketine dönene teşvik
İzmir yangınında görüntüleri ortaya çıkan kundakçı tutuklandı
İBB Başkanı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na rest çekti: Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum
CHP, Halk TV ile sözleşmesini bitirdi
Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
Gizli toplantı sonrası ilk görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa'ya çağrı: Kur'an yakılması barbarlığına hep birlikte karşı çıkalım
Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u kabul etti: 5 alanda imzalar atıldı
Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!
PKK'nın 'yurt dışı kasası'nın dağıttığı paralar, örgüt üyelerine havale edilmiş
Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!
Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!
Bakan Uraloğlu tarih verdi! Şimdi sıra milli hızlı trende! Raylara inmek için gün sayıyor
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Tunceli'de yetkililer uyarıyor: Toplayanlara 244 bin lira ceza kesilecek

Tunceli'de yetkililer uyarıyor: Toplayanlara 244 bin lira ceza kesilecek

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti