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İrem Derici hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devam eden Finduk Festivali’nin 2. gününde sahne alacak olan pop müziğinin ünlü ismi İrem Derici, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 23.07.2023 - 10:11 Güncelleme: 23.07.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Finduk Festivali’nin 2. gününde saat 21.00’de sahne alması beklenen İrem Derici, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Akçakocalı vatandaşlar ile buluşamayacak. Ani bir rahatsızlık geçiren İrem Derici, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ile görüşerek üzüntülerini belirtti.

Hem Yanmaz’dan hem de Akçakocalılardan özür dilediğini belirten Derici, en kısa zamanda başka bir konserde vatandaşlar ile buluşmak istediğini de dile getirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İrem Derici ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İrem Derici’nin yerine rap müziğin önemli isimlerinden Eypio, Akçakocalı vatandaşlar ile buluştu.
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