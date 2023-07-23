Eski nişanlısını hedef aldı

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'nın hem kendisini hem de ailesini tehdit ettiğini iddia etmişti. Yeni paylaşımlarda bulunan Tuğçe Tayfur "O kadar acizsin, o kadar korkasın ki. Bak ne diyeceğim ne varsa paylaş çünkü sayılı günlerin. O girdiğin delikten seni çıkaracaklar." diyerek ateş püskürdü.

Sanatçılar Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa hakkında, kendisine şiddet uyguladığı yönünde iddialarda bulunmuştu. Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'nın hem kendisini hem de ailesini tehdit ettiğini iddia etmişti.Tuğçe Tayfur, "Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi... Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum." demişti.Yeni paylaşımlarda bulunan Tuğçe Tayfur "O kadar acizsin, o kadar korkasın ki. Bak ne diyeceğim ne varsa paylaş çünkü sayılı günlerin. O girdiğin delikten seni çıkaracaklar." diyerek ateş püskürdü.