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Alişan: "Bu acının tarifi yok!"

Alişan, 2021 yılının temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan şarkıcı, kardeşini ikinci ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı.

Ekleme: 23.07.2023 - 09:28 Güncelleme: 23.07.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan; aynı zamanda menajeri de olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.

Kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıkıp, onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı; hayata gözlerini yuman kardeşi Selçuk Tektaş’ı ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı.

Önceki gün Feriköy Mezarlığı'nda dualar eşliği de kardeşini anan Alişan’ı ailesi başta olmak üzere dostları yalnız bırakmadı.

"BU ACININ TARİFİ YOK"

Duaların okunduğu esnada göz yaşlarına hakim olamayan Alişan, şöyle konuştu:

İki yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam, çok zor. Kardeş acısını Allah kimseye yaşatmasın. Ben iki kardeştim. Artık bir yanım hep eksik ve yarım... Bu acının tarifi yok.

EŞİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Mezar başında gözler Alişan’ın eşi Buse Varol’u ararken, Varol sosyal medyada paylaşım yapmakla yetindi.

Alişan: 'Bu acının tarifi yok!'
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